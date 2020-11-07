Колокольцев приехал на новоселье сотрудников и пенсионеров МВД в Сочи

Сочи, 7 ноября. Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев вручил ключи от квартир семьям сотрудников и пенсионеров сочинского УВД. Церемония открытия жилого комплекса состоялась на улице Искры в микрорайоне Кудепста. В шаговой доступности для его жителей находятся детский сад, школа, поликлиника. Во дворе — спортивные и детские площадки, а также зоны отдыха.

Глава МВД отметил, что вопрос повышения уровня социальной защищенности личного состава относится к числу приоритетных и находится на постоянном контроле руководства министерства.

«Символично, что ключи от новых квартир вручаются накануне нашего общего профессионального праздника — Дня сотрудника органов внутренних дел. Пусть у вас дома будет всегда светло и уютно, а родные и близкие окружают заботой и душевным теплом», — сказал глава МВД России.

Выступая перед семьями сотрудников и пенсионеров МВД в Сочи, Владимир Колокольцев заметил, что на сочинскую полицию ложится высокая нагрузка и прежде всего — в период курортного сезона. Конечно, решение жилищных проблем является значимым условием для эффективного выполнения поставленных задач, подчеркнул министр.

По данным ФАН, квартиры с чистовой отделкой передаются тем, кто стоял в очереди на получение жилья по договорам социального найма. Часть жилого фонда участковые уполномоченные, следователи, оперуполномоченные, госавтоинспекторы и представители других подразделений получили в служебное пользование.