Драчливый украинский спортсмен устроил скандал на шоу «Холостячка»

Киев, 7 ноября. Участник украинского шоу «Холостячка», 29-летний спортсмен из Запорожья Артем Шепель начал бросаться стульями в эфире программы.

Героиней «Холостячки» является популярная на Украине актриса Ксения Мишина. В эфире последнего выпуска, который вышел 6 ноября на телеканале СТБ, Артем Шепель вновь показал себя «во всей красе». Спортсмен успел отличиться агрессивным поведением на прошлой неделе, когда ударил одного из участников проекта.

На этот раз Шепель проявил себя на тройном свидании, где его конкурентом был романтик Андрей Шатырко. Начиналось все на яхте: уже там спортсмен негодовал от общения Мишиной с Шатырко. Он предложил актрисе сбежать на остров, где ее поджидал сюрприз. На это Мишина ответила, что согласится при условии, что Шатырко будет не против. Однако тот дал понять, что на остров они смогут отправиться только в полном составе.

Приплыв к месту назначения, Шепель возмутился, что сюрприз готовил на двоих, а сейчас рядом с ними присутствует его конкурент. Вслед за этим спортсмен начал кидаться стульями. Ксения Мишина заявила, что не приемлет агрессии в отношениях, поэтому Шепель должен покинуть проект. Он собрал вещи и ушел до церемонии роз.