Актриса Агата Муцениеце с подругами отправилась на отдых в Крым

Москва, 7 ноября. Актриса и ведущая шоу «Честный развод» Агата Муцениеце рассказала, что уехала отдыхать вместе с подругами в Крым. Новые снимки знаменитость разместила в своем Instagram-аккаунте.

На фотографиях счастливая актриса вместе с двумя подругами запечатлена на фоне гор полуострова.

«Берегитесь. Фото — спам. Горы — это сила, мой спирит счастлив, он снова вдохнул в себя силу ветра! Спасибо вселенной за людей рядом и за такую планету, как Земля!» — написала Агата Муцениеце.

Поклонники оценили новые снимки своего кумира и засыпали Агату комплиментами, а также восхитились красотами полуострова.

«Молодцы, девчонки! Классно отдыхаете», — написала одна из поклонниц. «Очень красиво! Агата, ты прекрасна», — восхитилась вторая. «Вот место, где можно черпать энергию и восстановить силы! Очень красиво у нас в Крыму», — отметила еще одна подписчица Муцениеце.

Напомним, прошлым летом в Крыму отдыхал ее бывший муж Павел Прилучный со своей новой возлюбленной, звездой сериала «Папины дочки» Мирославой Карпович. В этом году «по их следам» решила отправиться сама Агата. Ранее в СМИ появилась информация, что актер решил бросить свою любовницу и вернуть экс-супругу Агату Муцениеце.