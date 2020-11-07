The Drive связало загадочную китайскую ракету с российскими разработками

Вашингтон, 7 ноября. США заподозрили Китай в разработке новых гиперзвуковых ракет, пишет изданиеThe Drive.

Поводом для обсуждения стали фотографии, опубликованные накануне в Сети. На них запечатлен китайский самолет-ракетоносец H-6N, несущий под своим фюзеляжем внушительного размера ракету. В прошлом месяце публиковалось видео с таким же самолетом и ракетой.

На новых изображениях можно детальнее рассмотреть форму и размер неизвестной ракеты, которая сильно напоминает гиперзвуковую.

«Эта же форма была замечена и в других гиперзвуковых исследовательских аппаратах воздушного базирования. Например, на летательном аппарате NASA Х-43, а также в военных конструкциях, таких как ракета Х-90, разработанная в СССР», – пишет издание.

По предварительным данным, опубликованные кадры были позаимствованы из китайской соцсети Weibo, откуда их позже удалили. Авторы публикации уверены, что представленные снимки самолета с неизвестным оружием на борту свидетельствуют об активном участии Китая в гонке вооружений.

Ранее политолог высказал мнение о том, что ядерный арсенал не станет сдерживающим фактором в разгорающемся конфликте между США и Китаем, передает телеканал «360».