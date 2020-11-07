Экономисты усомнились, что доллар вырастет до 250 рублей в 2021 году

Финансовый и биржевой аналитик Степан Демура, предсказавший кризис 2008 года и падение рубля в 2014 году, спрогнозировал рост курса доллара до 250 рублей. Экономисты Александр Разуваев и Василий Колташов в комментарии ФАН оценили вероятность взрывного роста американской валюты.

Прогноз Демуры

По словам Демуры, сначала курс доллара пробьет отметку в 97 рублей, затем повысится до 125 рублей, а затем и до 250 рублей. Аналитик не исключил, что это может произойти в 2021 году.

«Первая — 97 рублей за доллар. Дальше 125. Потом 250. И мы там будем. Весь вопрос — когда. Не думаю, что до конца 2020 года мы увидим 97. А вот в следующем году эта цифра, и даже эти цифры, — вполне реальны», — заявил Демура в интервью «Фонтанке».

Признаком такого взрывного роста курса Демура назвал в том числе экономическую ситуацию в Китае. Экономика Поднебесной находится в плачевном состоянии, поэтому волна дефолтов в КНР неизбежна, считает аналитик.

Худший сценарий

Руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев усомнился в реалистичности прогноза Демуры. Экономист уверен, что при худшем сценарии курс может вырасти до 100 рублей за доллар.

«Демура всегда прогнозирует катастрофу: сломанные часы дважды в сутки показывают правильное время. Я вполне допускаю, что если Джо Байден станет президентом США, если с Ирана будут сняты санкции, и если будут санкции в отношении облигаций федерального займа, то в следующем году мы может увидеть 100 рублей за доллар», — рассказал аналитик.

Он подчеркнул, что также курс доллара будет зависеть от действий Центробанка РФ. Худший сценарий – 100 рублей за доллар, все остальное – популизм, подытожил Разуваев.

Вероятность стремится к нулю

Экономист Василий Колташов также считает маловероятным прогноз Демуры. Специалист объяснил, что такие смелые прогнозы аналитиков основаны на математических методах, которые напрямую с экономическими процессами в мире не связаны, — выстраивается кривая за последние 12 лет, исходя из нее рубль должен падать бесконечно.

«Я думаю, что вероятность стремится к нулю того, что мы увидим такой страшный курс», — заявил Колташов.

По словам экономиста, государство действительно не мешает рублю падать, потому что в настоящий момент нет инструментов и законов, которые бы ограничивали безосновательный вывод капиталов в офшоры, вводили бы ограничения на покупку валюты, требовали бы обоснования для покупки валюты, также нет налога на короткие позиции – налог Тобина. Однако ситуацию с падением рубля уравновешивают события в мировой экономике, в США, ЕС и Великобритании, чьи системы «беременны» девальвацией.

«Что касается того, чтобы довести падение до такой фантастической величины как 250 рублей за доллар, это мне кажется совершенно невероятным. С чего бы это? Кроме как на основе этих кривых, это никак нельзя обосновать. Это просто грандиозное обесценивание рубля», — заключил Колташов.

Кроме того, экономист считает, что ожидать колоссального углубления кризиса в Китае, полного развала китайской экономики не приходится. Скорее наоборот, китайские власти начинают стабилизировать ситуацию.

Ранее заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова рассказала ФАН, что рубль ждет умеренное укрепление, даже на фоне падающей нефти. Скорее всего, причиной является политическая неопределенность в Соединенных Штатах после выборов, которая привела к ослаблению доллара, отметила эксперт.