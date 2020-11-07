Экс-звезда «Дома-2» Агибалова продала многомиллионное жилье

Москва, 7 ноября. Несколько месяцев назад участница телестройки «Дом-2» Ирина Агибалова продала квартиру в Москве. Для журналистов звезда сделала небольшую прощальную экскурсию.

Новых жильцов в свою уютную квартиру нашла светская львица Ирина Агибалова. Расставаться с квартирой, в которой произошло много счастливых событий, ей было тяжело, однако впереди звезду ждет новый жизненный этап.

«Мы вступаем в другую жизнь, там, где мы свободны, а рядом дети и внуки. Мы этого хотели и пришли к этому. Будь мои дети в доме, я бы не рассталась с ним никогда. Но жизнь есть жизнь, и все перемены всегда к лучшему. Это как шанс начать заново и не застаиваться!» — рассказала Агибалова в интервью изданию StarHit.

Звезда проекта «Дом-2» предпочла не раскрывать стоимость квартиры, однако известно, что изначально ее планировалось продавать за 26 миллионов, но впоследствии цена была снижена.

За многие годы в квартире, которую продала Агибалова, произошло много хорошего — здесь росли ее дети, выходили замуж, приезжали с внуками. Однако звезду успокаивает тот факт, что дом передан в руки хороших и добропорядочных людей.