Москва, 7 ноября. США расписываются в своем бессилии, когда требуют запретить российскую «Тосочку», считает военный эксперт.

Военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец заявил, что США завидуют России, потому что не могут создать подобное оружие. После испытаний огнеметной системы «Тосочка» в западных СМИ появились публикации, призывающие запретить это слишком мощное российское оружие на международном уровне.

«У Вашингтона тоже есть реактивные системы залпового огня и тяжелые огнеметные системы, они гораздо слабее российских разработок. Однако это не повод к запрету», — заявил он.

Баранец уверен, что заявления о необходимости запрета «Тосочки» являются нонсенсом, который свидетельствует о неполноценности США. Американцев сильно задевают победы России в военной сфере, потому что Штаты привыкли хвастаться своим «самым эффективным» оружием, передает «НьюИнформ».