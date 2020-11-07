Фото с места массового убийства в Екатеринбурге появились в Сети

Екатеринбург, 7 октября. Фото с места массового убийства в квартире в Екатеринбурге опубликовала пресс-служба регионального СУ СК РФ.

На кадрах можно видеть беспорядок, творящийся в квартире, обшарпанные стены и пол, множество пустых бутылок и лужи крови. Сейчас на месте трагедии продолжают работать следователи. В рамках уголовного дела, возбужденного по статье «Убийство двух и более лиц», будут проведены экспертизы.

Как сообщалось ранее, в убийстве четырех людей подозревается хозяин квартиры. Сам он, по предварительным данным, свел счеты с жизнью. Еще одна находившаяся в жилище 17-летняя девушка была ранена. В настоящее время она находится в больнице.