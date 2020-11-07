Шнуров посвятил трогательные стихи «камертону» Жванецкому

Санкт-Петербург, 7 ноября. Известный исполнитель и поэт Сергей Шнуров посвятил трогательные стихи покойному сатирику Михаилу Жванецкому.

Новость о смерти известного российского сатирика Михаила Жванецкого стала шоком для многих звезд. В своих публикациях российские селебрити отмечают, как много он для них сделал и как важен был. Ко всеобщему трауру присоединился шоумен и поэт Сергей Шнуров. Он опубликовал стихи, посвященные Жванецкому, в Instagram.

Для поэта Жванецкий всегда был неким камертоном, по которому он мерил, что хорошо, а что плохо. Теперь в жизни Шнурова словно пропали ориентиры.

«А для меня он был как-будто камертоном,

И по нему что хорошо, что плохо

Я мерил, а теперь, пожалуй,

И не по кому. Нет авторитета», — написал лидер группировки «Ленинград».

Артист признался, что после смерти Жванецкого у него «сломалось главное, что под сердцем где-то». Шнуров отметил, что для него великий сатирик был дядей Мишей, с которым можно было вместе ребячиться не по-детски.