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Шнуров посвятил трогательные стихи «камертону» Жванецкому

Шнуров посвятил трогательные стихи «камертону» Жванецкому

Санкт-Петербург, 7 ноября. Известный исполнитель и поэт Сергей Шнуров посвятил трогательные стихи покойному сатирику Михаилу Жванецкому.

Новость о смерти известного российского сатирика Михаила Жванецкого стала шоком для многих звезд. В своих публикациях российские селебрити отмечают, как много он для них сделал и как важен был. Ко всеобщему трауру присоединился шоумен и поэт Сергей Шнуров. Он опубликовал стихи, посвященные Жванецкому, в Instagram.

Для поэта Жванецкий всегда был неким камертоном, по которому он мерил, что хорошо, а что плохо. Теперь в жизни Шнурова словно пропали ориентиры.

«А для меня он был как-будто камертоном,
И по нему что хорошо, что плохо
Я мерил, а теперь, пожалуй,
И не по кому. Нет авторитета», — написал лидер группировки «Ленинград».

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Shnurov Sergey (@shnurovs)

Артист признался, что после смерти Жванецкого у него «сломалось главное, что под сердцем где-то». Шнуров отметил, что для него великий сатирик был дядей Мишей, с которым можно было вместе ребячиться не по-детски.

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