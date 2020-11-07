Кемерово, 7 ноября. ДТП с участием машины скорой помощи в Кемерове попало на камеры очевидцев.

Свидетели происшествия засняли, как машина скорой помощи попала в ДТП в Кемерове и от удара влетела в забор городской школы №39, сообщает портал A42.ru.

Фотографии последствий аварии с участием автомобиля бригады скорой помощи незамедлительно появились в социальных сетях. По предварительной информации, внутри пострадавшего автомобиля пациентов не было. Причины и обстоятельства инцидента выясняются.

Ранее телеканал «360» писал о смертельном столкновении машины скорой помощи и грузовика в Пермском крае. В результате аварии два фельдшера погибли на месте.