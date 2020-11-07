Минсельхоз России объяснил рост продовольственных поставок в Китай

Москва, 7 ноября. Экспорт российской продукции агропромышленного комплекса в КНР за десять месяцев вырос на 24% в годовом выражении, сообщил Минсельхоз РФ.

Всего было отгружено более 3,7 млн тонн продовольственных товаров на сумму 3,2 млрд долларов. На долю Китая приходится 14% от объема всех поставок отечественного АПК за границу. В частности, эта страна стала лидером по закупкам российского подсолнечного масла, туда отправляется 65% экспортного мяса птицы. Также повысились показатели по соевым бобам, семенам рапса и льна, мясной муке, сахаристым кондитерским изделиям и мороженому.

Замминистра сельского хозяйства Сергей Левин объяснил, что Москва и Пекин успешно устраняют торговые барьеры. Например, открытие китайского рынка для ввоза российской говядины в январе позволило нарастить ее продажи до 31 млн долларов, а в прошлом году было подписано соглашение, позволившее заметно увеличить объемы экспорта сои.