Журналисты узнали, по каким традициям могут похоронить Жванецкого

Москва, 7 ноября. Друзья народного артиста РФ Михаила Жванецкого рассказали, что похороны писателя-сатирика пройдут по еврейским обычаям.

О смерти писателя и артиста Михаила Жванецкого стало известно в пятницу, 6 ноября. Семья сатирика сообщила, что ввиду распространения коронавирусной инфекции церемонию прощания проводить не будут.

Изданию «Дни.ру» от друзей знаменитости стало известно, что на похороны Михаила Жванецкого могут пригласить раввина для прочтения традиционной еврейской поминальной молитвы кадиш.

Писатель родился в еврейской семье врачей Мане Моисеевича и Раисы Яковлевны Жванецких. В своих выступлениях сатирик часто упоминал проблему антисемитизма. Также Жванецкий состоял в Российском еврейском конгрессе. Президент конгресса раввин Александр Борода одним из первых выразил соболезнования семье Жванецкого, после того как узнал о его кончине.

Главный раввин Москвы Пинхас Гольдшмидт отметил, что, согласно еврейским традициям, тело умершего хоронят в саване, закрывая лицо. Так как Жванецкого похоронят в России, к савану «прибавится» гроб. Вероятно, во время прощания с артистом крышка гроба будет традиционно закрыта.