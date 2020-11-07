Дочь онкобольной Заворотнюк показала комнату в доме артистки

Москва, 7 ноября. Блогер и модель Анна Заворотнюк порадовала поклонников своей известной мамы Анастасии фотографиями из загородного дома в Крекшино.

Страстью к музыке и музыкальным инструментам поделилась блогер, дочка известной актрисы Анастасии Заворотнюк Анна. На странице в социальной сети Instagram она опубликовала видео с шикарным белым пианино.

В новой публикации наследница звезды ситкома «Моя прекрасная няня» показала фотографию одной из комнат в загородном доме, который расположен в деревне Крекшино. На снимке можно увидеть белое пианино, за которым много времени проводит дочь Заворотнюк. Вместе с ним в стильный кадр попала стопка белых журналов о моде, туфли-лодочки черного цвета на шпильке, белоснежный стул и зеркало, украшенное золотой окантовкой.

«Эстетика в деталях», — лаконично подписала фотографию блогер.

Именно поклонники предположили, что фотография была сделана в доме известной актрисы Анастасии Заворотнюк. Большинство восхитились чувством стиля звездной наследницы. Сама Заворотнюк-младшая неоднократно отмечала, что много времени проводит за музицированием.

«Очень красиво оформлен кадр. Хотелось бы услышать, как ты играешь на мамином пианино»; «Это из Крекшино? Очень красиво обставлен дом»; «Безумно красиво у вас там и очень притягательно. Мама обставила все по высшему разряду», — с восторгом отметили пользователи соцсети.

Мама начинающей артистки актриса Анастасия Заворотнюк уже больше года не появляется на публике. Предположительно, она все это время занимается лечением глиобластомы. Поклонники надеются на скорейшее выздоровление своего кумира.