Олег Газманов попрощался с Михаилом Жванецким

Москва, 7 ноября. Артист Олег Газманов скорбит о смерти сатирика Михаила Жванецкого. На своей странице в Instagram он выложил совместную с писателем фотографию и опубликовал несколько его цитат. Под постом певец вспомнил о таланте друга.

«Ушел из жизни Михал Михалыч Жванецкий! Кажется только вчера общались… Он заставлял не только смеяться, но и размышлять. Многие его цитаты ушли в народ и стали частью речи. Покойтесь с миром, мастер!» — написал Олег Газманов в социальной сети.

Среди афоризмов, которые упомянул Олег Газманов, оказались в том числе и такие:

«Если ты споришь с идиотом, вероятно, тоже самое делает он». «Ничто так не ранит человека, как осколки собственного счастья». «Если вам долго не звонят родственники или друзья, значит, у них все хорошо».

Михаил Жванецкий умер 6 ноября. Ему было 86 лет. В начале октября писатель прекратил публичные выступления из-за возраста. Он жаловался на плохое самочувствие. Как ранее сообщал ФАН, в последние минуты жизни с ним были жена и сын.