Экономика Украины «погружается на дно» при бездействии правительства

Киев, 7 ноября. Украинская экономика планомерно идет к точке невозврата, после которой может уже не восстановиться, считают местные эксперты.

Дефицит бюджета страны сейчас составляет около 80 млрд гривен при поступлениях за девять месяцев в размере 765 млрд. В дальнейшем показатель будет только расти, поскольку сборы от налогов в период «коронакризиса» заметно снизились, считают специалисты.

Финансовый аналитик Сергей Фурса уверен, что власти попробуют запустить печатный станок и влить в экономику 100 млрд «непрофинансированых» гривен. Какое-то время это позволит продержаться, но в следующем году неизбежно наступят последствия. Экономика Украины «свободно погружается на дно», но официальный Киев откровенно бездействует. Чиновники просто отстранились от происходящего и наблюдают за происходящими потрясениями, заявил эксперт Международного центра перспективных исследований Егор Киян.