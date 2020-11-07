Певица Глюкоза рассказала об экспериментах дочери со внешностью

Москва, 7 ноября. Певица Наталья Чистякова-Ионова, известная как Глюкоза, сообщила, что ее 13-летняя дочь Лида продолжила экспериментировать со своей внешностью. Об этом пишет «АиФ».

Недавно дочь Глюкозы решила побриться налысо, тем самым шокировав семью. Но теперь девочка решила покрасить волосы в розовый цвет и оставить короткую стрижку. По словам певицы, Лида «вся в моде: сама создает какие-то аксессуары, браслеты».

«А недавно проколола нос. Хорошо, что татуировки пока не набила. Младшая дочь пока еще по классике, хотя смотрит на старшую сестру и иногда просит, то пряди волос подкрасить, то еще чего», — рассказала Глюкоза.

Знаменитость добавила, что своей младшей дочери также позволяет экспериментировать со внешностью, но дозированно. Ей всего девять лет, и учится она в школе, а старшая дочь Глюкозы учится в творческой школе, где приветствуют самовыражение.

Ранее Глюкоза, вызвала волну критики со стороны фанатов. Исполнительница опубликовала в своем Instagram-аккаунте новую фотографию в прозрачной майке без нижнего белья.