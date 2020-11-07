Шнуров высмеял выбор Сюткина на слепых прослушиваниях «Голоса»

Москва, 7 ноября. Наставник девятого сезона популярного шоу «Голос», певец Сергей Шнуров с юмором отреагировал на выбор коллеги Валерия Сюткина во время слепых прослушиваний.

Сюткин повернулся к конкурсанту Михаилу Жигареву, исполнявшему казачью песню «Ой, то не вечер». Наставник оценил не только само исполнение народного хита, но и выбор композиции. Сюткин заявил, что старается поддерживать «отечественного производителя впечатлений».

Шнуров между тем признался, что остался равнодушен к выступлению Жигарева.

«Он меня не впечатлил даже. Ну, и по голосу. А внешне, вот Валере подходит», — пошутил он.

Сюткин достойно отреагировал на колкость в свой адрес, поблагодарив коллегу за доверие.

В пятницу в эфире Первого канала показали пятый выпуск нового сезона «Голоса». Выступления участников слепых прослушиваний оценивали наставники Полина Гагарина, Василий Вакуленко (Баста), Шнуров и Сюткин.