Ученые разработали способ безошибочного определения подлинности вина

Канберра, 7 ноября. Австралийские ученые разработали способ, благодаря которому можно безошибочно определить подлинность вина.

По мнению авторов исследования, это позволит решить проблему с массовыми подделками на винном рынке, поскольку ежегодно из-за этого отрасль теряет несколько миллиардов долларов, а региональные компании и вовсе не имеют возможности реализовать свою продукцию. Так, ученые предложили использовать метод флуоресцентной спектроскопии. Соответствующие результаты исследования были опубликованы в журнале Food Chemistry.

«Относительно простой метод, подобный этому, может быть легко адаптирован для использования в цепочке поставок для надежной аутентификации или обнаружения фальсифицированных вин», — пояснила Ручира Ранавира, аспирантка Исследовательского института Уэйта.

Данный метод позволяет определить спектр флуоресцентного свечения молекул и получить своего рода «отпечатки пальцев» образцов, которые обусловлены присутствием фторофорных или светоизлучающих соединений. В совокупности с анализом данных и использованием алгоритма машинного обучения этот метод позволит аутентифицировать вина со стопроцентной точностью.

Как оказалось, метод флуоресцентной спектроскопии является более подходящим для идентификации вин, чем применяемый в таких случаях дорогой и сложный метод масс-спектрометрии с индуктивно связанной плазмой.

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