Звезда «Сладкой жизни» Роман Маякин отказался играть свадьбу с невестой

Москва, 7 ноября. Звезда «Сладкой жизни» Роман Маякин расстался с невестой Софией Кофманн, об этом стало известно на презентации нового сезона сериала «257 причин, чтобы жить».

Российский актер Роман Маякин играет одну из главных ролей в сериале «257 причин, чтобы жить». На презентации нового сезона многосерийного фильма стало известно о расставании артиста с Софией Кофманн, на которой он собирался жениться после брака с Еленой Маякиной.

Еще в феврале этого года Маякин не раз в беседе с журналистами сообщал о своем намерении связать себя узами брака с возлюбленной. При этом актер и его спутница не задумывались о пышном торжестве с большим количеством друзей.

По словам знакомого Романа Маякина, разрыв с Софией Кофманн произошел без скандала. Бывшие возлюбленные решили сохранить дружеские отношения.

34-летний артист также является отцом. Он воспитывает восьмилетнего сына Михаила от предыдущего брака. Маякин редко распространяется о своей личной жизни, но однажды заявил, что стать отцом во второй раз пока не планирует. У актера есть шесть дней в месяце, чтобы увидеться с сыном, но иногда встречам мешает загруженный график.