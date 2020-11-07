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Экономика

Эксперт назвал причину, почему Белоруссия не может стать «ядерной державой»

Эксперт назвал причину, почему Белоруссия не может стать «ядерной державой»

Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин рассказал, почему нельзя считать Белоруссию «ядерной державой» после ввода в эксплуатацию БелАЭС. Об этом эксперт поделился в интервью ФАН.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко с рабочим визитом последил за запуском БелАЭС. Глава государства ознакомился с объектами АЭС и наведался в здание управления первого энергоблока, где дал разрешение на подъем его электрической мощности в соответствии с этапной программой.

Реактор первого энергоблока пока работает на мощности 40% (400 мегаватт) от проектной. За трое суток с момента его включения в объединенную энергосистему с БелАЭС отпущено более 22 млн киловатт-часов электроэнергии. Она поступает во все регионы страны. Сообщается, что запуск БелАЭС позволит замещать около 4,5 млрд кубометров природного газа в год.

Кроме того, Александр Лукашенко заявил, что запуск Белорусской атомной электростанции станет историческим событием в жизни страны. По его словам, теперь Белоруссия может считаться ядерным государством.

«Все так буднично, как будто метро построили. Это исторический момент — страна становится ядерной державой», — сообщил белорусский лидер.

Эксперт назвал причину, почему Белоруссия не может стать «ядерной державой»

Корреспондент Федерального агентства новостей связался с директором Фонда энергетического развития, членом НП «Клуб лидеров по продвижению инициатив бизнеса» Сергеем Пикиным, чтобы узнать о перспективах БелАЭС и о том, можно ли теперь называть Белоруссию «ядерной державой». По словам эксперта, таким статусом могут обладать лишь те страны, которые владеют ядерными технологиями. 

«БелАЭС — единственная атомная станция на территории Белоруссии, построенная по российским технологиям, с применением российского оборудования и топлива. Кроме того, российские специалисты будут обучать своих белорусских коллег, а также оказывать помощь в поддержке БелАЭС. Что касается высказывания о «ядерной державе», то это больше геополитическое заявление. Потому что под словом «ядерная держава» предполагается, что у страны есть ядерные технологии. Белоруссия не обладает данными технологиями. С таким же успехом можно назвать ядерной державной, например, Египет. Помимо этого, под обозначением «ядерная держава» предполагается, что страна обладает ядерным оружием. Но в случае с Белоруссией это далеко не так», — рассказал Сергей Пикин.

Эксперт назвал причину, почему Белоруссия не может стать «ядерной державой»

Эксперт также сообщил о перспективах Белорусской атомной электростанции. По его словам, БелАЭС была построена для того, чтобы заместить более дорогие источники энергии, в частности, газовые. Однако Минск может также рассчитывать на экспорт произведенной электроэнергии.

«Есть несколько направлений, куда бы могла пойти электроэнергия БелАЭС — Прибалтика и Россия. Однако Прибалтика наотрез отказалась закупать у Белоруссии электроэнергию из-за политических мотивов. Что касается России, то Москва и Минск создают общий рынок электроэнергии. Я думаю, электроэнергия БелАЭС будет уходить как на белорусский, так и на российский рынки», — резюмировал Сергей Пикин.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о неудачных попытках Литвы дискредитировать БелАЭС в глазах Европы. По словам пресс-секретаря Министерства энергетики Белоруссии Ольги Козлович, в ход идут разные инструменты давления.

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