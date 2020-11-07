Эксперт назвал причину, почему Белоруссия не может стать «ядерной державой»

Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин рассказал, почему нельзя считать Белоруссию «ядерной державой» после ввода в эксплуатацию БелАЭС. Об этом эксперт поделился в интервью ФАН.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко с рабочим визитом последил за запуском БелАЭС. Глава государства ознакомился с объектами АЭС и наведался в здание управления первого энергоблока, где дал разрешение на подъем его электрической мощности в соответствии с этапной программой.

Реактор первого энергоблока пока работает на мощности 40% (400 мегаватт) от проектной. За трое суток с момента его включения в объединенную энергосистему с БелАЭС отпущено более 22 млн киловатт-часов электроэнергии. Она поступает во все регионы страны. Сообщается, что запуск БелАЭС позволит замещать около 4,5 млрд кубометров природного газа в год.

Кроме того, Александр Лукашенко заявил, что запуск Белорусской атомной электростанции станет историческим событием в жизни страны. По его словам, теперь Белоруссия может считаться ядерным государством.

«Все так буднично, как будто метро построили. Это исторический момент — страна становится ядерной державой», — сообщил белорусский лидер.

Корреспондент Федерального агентства новостей связался с директором Фонда энергетического развития, членом НП «Клуб лидеров по продвижению инициатив бизнеса» Сергеем Пикиным, чтобы узнать о перспективах БелАЭС и о том, можно ли теперь называть Белоруссию «ядерной державой». По словам эксперта, таким статусом могут обладать лишь те страны, которые владеют ядерными технологиями.

«БелАЭС — единственная атомная станция на территории Белоруссии, построенная по российским технологиям, с применением российского оборудования и топлива. Кроме того, российские специалисты будут обучать своих белорусских коллег, а также оказывать помощь в поддержке БелАЭС. Что касается высказывания о «ядерной державе», то это больше геополитическое заявление. Потому что под словом «ядерная держава» предполагается, что у страны есть ядерные технологии. Белоруссия не обладает данными технологиями. С таким же успехом можно назвать ядерной державной, например, Египет. Помимо этого, под обозначением «ядерная держава» предполагается, что страна обладает ядерным оружием. Но в случае с Белоруссией это далеко не так», — рассказал Сергей Пикин.

Эксперт также сообщил о перспективах Белорусской атомной электростанции. По его словам, БелАЭС была построена для того, чтобы заместить более дорогие источники энергии, в частности, газовые. Однако Минск может также рассчитывать на экспорт произведенной электроэнергии.

«Есть несколько направлений, куда бы могла пойти электроэнергия БелАЭС — Прибалтика и Россия. Однако Прибалтика наотрез отказалась закупать у Белоруссии электроэнергию из-за политических мотивов. Что касается России, то Москва и Минск создают общий рынок электроэнергии. Я думаю, электроэнергия БелАЭС будет уходить как на белорусский, так и на российский рынки», — резюмировал Сергей Пикин.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о неудачных попытках Литвы дискредитировать БелАЭС в глазах Европы. По словам пресс-секретаря Министерства энергетики Белоруссии Ольги Козлович, в ход идут разные инструменты давления.