Меладзе представил 21-й состав группы «ВИА Гра»

Москва, 7 ноября. Новый состав популярной российской группы «ВИА Гра» продюсер Константин Меладзе представил в эфире шоу «Вечерний Ургант».

Культовая группа «ВИА Гра» в этом году отмечает 20-летний юбилей. В честь этого события неизменный продюсер коллектива представил новый 21-й состав. Свое место в трио смогла сохранить Ульяна Синецкая, две другие исполнительницы – Ксения Попова и София Тарасова дебютировали в составе.

В интервью на шоу «Вечерний Ургант» заслуженный российский продюсер отметил, что коллектив в его группе меняется так часто, поскольку ему сложно долгое время сотрудничать с кем-то, кроме родственников.

«Девушки меня вдохновляют на написание новых хитов. Когда состав долго не меняется, я чахну, теряю творческий энтузиазм. Я не могу долго работать с одним и тем же человеком, если он не является моим родственником», — с юмором отметил Меладзе.

София Тарасова стала самой младшей исполнительницей в группе, ей всего 19 лет. Артистку Меладзе знает еще со времен детских музыкальных конкурсов. Основатель «ВИА Гры» пошутил, что она единственная из всех участниц, кто действительно годится ему во внучки.

Еще одна новенькая участница Ксения Попова знакома зрителям по шоу «Х-Фактор». Видео с ее выступлением набрало почти восемь миллионов просмотров на YouTube.