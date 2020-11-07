Метеоролог сообщил о снегопадах в нескольких регионах России

Москва, 7 ноября. Метели и снегопады пройдут на следующей неделе в нескольких регионах России, сообщил руководитель ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.

Снежная погода ожидается в северной части Приволжского федерального округа. Речь идет о Кировской области, республиках Коми и Удмуртия, Костромской области и Северном Урале. В Москву снежные заносы не придут до середины ноября. Снег выпадет к концу месяца. Выходные дни в столице будут теплые, сообщили в Росгидромете.

Днем воздух прогреется до +10 градусов. При этом ветер будет дуть с севера. В ночное время температура опустится до +5 градусов. С 9 ноября в Москве ожидается резкое понижение температуры и слабые заморозки.