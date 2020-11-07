Москва, 7 ноября. Российский боец UFC Олег Тактаров рассказал, что на Украине никто не говорит плохо о президенте РФ Владимире Путине.

Первый чемпион UFC из РФ Олег Тактаров рассказал о своей поездке на Украину, где не заметил неприязни по отношению к России и президенту Владимиру Путину. По его словам, там он не увидел ни одного человека, который сказал бы что-то плохое о российском лидере.

«О чем разговаривать дальше, если у нас под боком вранье?» — задался вопросом Тактаров.

Киевские власти делают украинский язык обязательным, но обычные люди живут как и раньше, сказал российский боец. Если политики Украины перестанут нагнетать истерию, то это плохо скажется на их доходах от борьбы с ветряными мельницами, заключил Тактаров