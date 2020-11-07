В ГИБДД опровергли необходимость клеить знак «Шипы» в 2020 году

Москва, 7 ноября. Наклейка «Шипы» стала необязательной при смене резины на зимнюю с 2018 года, поэтому в текущем сезоне клеить на автомобиль этот знак не нужно, заявили в ГИБДД.

Правило об обязательности наклейки «Шипы» при смене покрышек на зимние ввели еще в 1993 году, до 2017-го оно оставалось неизменным. В ГИБДД два года назад решили отменить это правило, в итоге с 8 декабря 2018-го наносить соответствующую наклейку водителям не нужно.

Инспекция пришла к выводу, что наклейка не имеет более практического смысла, так как движение транспортного средства сейчас определяется множественными характеристиками, такими как конструкция автомобиля, степень его загруженности, наличие систем торможения и стабилизации.

Ранее за отсутствие знака «Шипы» назначался штраф водителям в размере 500 рублей. Но в ведомстве негласно признались, что автомобилистов не штрафовали за нарушение, так как не видели в наклейке практического смысла, передает Autonews.