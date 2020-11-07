Ядовитые грибы оккупировали мемориал «небесной сотни» во Львове

Киев, 7 ноября. Мемориал «небесной сотни» в центре Львова оказался усеян ядовитыми грибами, сообщил в Facebook местный житель.

По словам очевидца, накануне он вместе с детьми прогуливался у стелы на мемориале. Они остановились рядом, чтобы сделать несколько фотографий, однако их взору открылась целая поляна ядовитых грибов.

«Мы там обнаружили позади стелы грибы. Видимо, это бледные поганки», – написал он.

Горожанин посетовал, что грибами могут по неосторожности отравиться гуляющие поблизости мемориала дети. Мужчина призвал родителей быть внимательными во время прогулок у памятника.

«Учитывая, что туда могут зайти маленькие дети или чьи-то коты, прошу изъять их, чтобы никто не отравился», – написал житель Львова.

Примечательно, что экс-президент Украины Петр Порошенко не смог объяснить, как список «небесной сотни» сократился до 80 человек. Речь идет о погибших в 2014 году сторонниках в Киеве, передает «Утро.ру».