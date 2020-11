Западные СМИ поддерживают Украину в ее войне с Россией за борщ

Несмотря на разгар президентских выборов в США, целый ряд крупнейших американских и британских СМИ поддержали Украину в ее борьбе за официальное признание борща частью ее культурного наследия и всерьез утверждают, что Россия присваивает этот суп себе и тем самым совершает «культурную агрессию» в отношении соседней страны.

Справедливости ради надо признать, что инициаторами этой кампании выступили не американцы, а самая известная британская газета The Times, которая еще 13 октября опубликовала статью «Достать ножи для битвы за борщ», причем написал ее автор Марк Беннеттс в Москве.

21 октября последовала статья в The Washington Post «Украина добивается культурного статуса в ООН для любимого борща. Возможно, назревает кулинарная ссора с Россией».

Через три дня по этой «жизненно важной» теме выступил журнал Forbes со статьей «Украина и Россия: война и теперь новая битва — за борщ».

А 4 ноября сообщением «Новый фронт в российско-украинском конфликте: борщ» отметилась и The New York Times.

Во всех этих статьях рассказывается история борьбы Украины за борщ. Оказывается, ее 33-летний житель Евген Клопотенко все время страдал, когда друзья рассказывали ему, что в меню ресторанов в Европе и Америке борщ обозначен как русский суп. Тяжелым ударом для него стало сообщение о том, что итальянцы в знак благодарности российским военным медикам, помогавшим их стране в борьбе с коронавирусом, сварили им борщ. Ну а когда он прочитал рецепт борща на официальной странице Правительства России в Twitter, где к тому же говорилось, что «борщ — одно из самых известных и любимых русских блюд», то его возмущению не было границ.

«У Украины уже и так многое отняли, но борщ ни за что не отдадим. Я понял: надо защищать то, что наше по праву», — приводит слова украинского патриота The New York Times.

«Россия подтасовывает факты, все как обычно. Они хотят присвоить борщ, но он не их», — говорит Клопотенко в интервью The Washington Post, но никаких фактов не приводит.

По свидетельству The Times, Клопотенко написал в Faсebook:

«Борщ нужно защищать, потому что это не про еду, а про национальную идентичность. Все украинцы разные, но нас объединяет любовь к борщу. Пусть мир знает, кому принадлежит борщ. Слава Украине!»

Была создана украинская общественная организация в защиту борща. Ее члены возили по стране котел и готовили борщ на различных националистических фестивалях. Потом Клопотенко получил поддержку государства, и его первой помощницей стала Марина Соботюк — заместитель главы Института культуры Украины. Была проделана грандиозная работа по сбору «доказательств» украинского происхождения борща. Были организованы научные экспедиции во все 24 области Украины. Западные журналисты восхищаются тем, что любители украинского борща не побоялись посетить и Крым, который, по их мнению, оккупирован Россией. Там было собрано множество рецептов приготовления борща. Марина Соботюк рассказала Forbes, что «самым впечатляющим открытием в ходе нашей экспедиции стал рецепт борща, который готовили из крови только что убитого кабана». Рецепт, конечно, интересный: хочешь поесть борща — убей кабана. Кроме того, описывались похоронные и свадебные обряды, связанные с борщом. Не были забыты и географические названия в его честь.

Все эти усилия прилагаются ради конечной цели — регистрации борща как шедевра устного и нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО, специализированного учреждения ООН по вопросам культуры, образования и науки. The Washington Post пишет, что на это свидомых патриотов вдохновил пример африканской страны Малави, которая зарегистрировала густую кашу из кукурузной муки — нсиму. Неужели и на нее посягнули русские агрессоры? Клопотенко смело сообщил американским журналистам, что не боится мести со стороны России за свою деятельность:

«Они уже и так с нами воюют. Что еще они могут сделать?» — спрашивает он.

Уже достигнуты первые успехи — борщ включен в список культурного наследия Украины. Для этого, как пишет The Washington Post, Клопотенко и компания покормили принимающую решение комиссию министерства культуры, передав ей вместе с документами пять литров борща. Более того, парламент — Верховная рада Украины — принял специальное постановление в поддержку борща. Об этом сообщает The New York Times и «объясняет» своим читателям важность регистрации борща для этой страны:

«Украинцы считают, что российское правительство не только вторглось в их страну, но и пытается присвоить себе все культурное наследие восточнославянского мира — отсюда и исторические претензии на верховенство в православии и полуостров Крым».

Однако The Washington Post сообщает, что произошла «зрада»:

«В ЮНЕСКО говорят, что Украина уже подала одну заявку. В списке кандидатов на получение статуса всемирного наследия уже находится орнамент крымских татар, поэтому борщу придется подождать, когда примут решение по первой заявке. По словам представителей ЮНЕСКО, ответ обычно занимает около двух лет. Несмотря на то, что Украина пытается как можно скорее назвать борщ своим, представители ЮНЕСКО напоминают, что у других стран тоже есть возможность подать аналогичную заявку».

Я лично думаю, что Украине все-таки удастся одержать «перемогу» и зарегистрировать борщ раньше России, так как у нашей страны есть дела поважнее и такими глупостями, как регистрация борща, она не занимается.

Нет сомнения, что когда борщ будет зарегистрирован украинским, то ликование Украины разделят и западные СМИ. The New York Times уже радостно сообщает:

«В прошлом месяце Россия, похоже, отступила от всяких претензий на суповое верховенство — в наши дни это редкость».

В качестве «доказательства» приводится твит посольства России в США, где говорится:

«Борщ — национальная еда многих стран, в том числе России, Белоруссии, Украины, Польши, Румынии, Молдавии и Литвы».

Наверняка российский дипломат, написавший его, просто сообщил очевидные вещи, а о гигантской работе, проделанной на Украине для регистрации борща в ООН, он вообще ничего не знал, но американские журналисты уверены, что русские испугались. Забавно, что ни Украина, ни западные СМИ нигде не сообщают о практической пользе от регистрации борща украинским.

Интересно журнал Forbes пишет о главном «доказательстве» принадлежности борща Украине, о котором ему рассказала Марина Соботюк:

«Первый рецепт борща упоминается на Украине в «Топографическом описании Харьковского наместничества» 1785 года. Таким образом, наше исследование имеет под собой крепкое историческое основание».

При этом она скромно опускает тот факт, что наместничество было российского императора. А борщ упоминается в новгородских ямских ведомостях и Домострое XVI века, есть письменные воспоминания о том, что его любили Суворов, Екатерина II и Александр II, и при желании от украинских «исторических оснований» можно не оставить камня на камне, но стоит ли нашему государству тратить на это силы? По моему мнению, нынешним украинским патриотам надо зарегистрировать в качестве своего культурного наследия то, в чем им не составит конкуренцию ни одна страна, в том числе и Россия, — кружевные трусики. Те самые, в которых они шесть лет назад собирались идти в Европу.