Опубликовано видео последствий ДТП с иномаркой и фурой под Волгоградом

Волгоград, 7 ноября. Легковая иномарка Lifan и КамАЗ столкнулись лоб в лоб под Волгоградом, в результате два человека погибли, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Автокатастрофа произошла накануне в 16.28 по местному времени на 122-м километре трассы Волгоград – Каменск – Шахтинский. Легковой автомобиль по неизвестной пока причине вылетел на встречную полосу и на полном ходу влетел в КамАЗ.

В результате иномарку практически разорвало на части. Находившиеся в салоне 43-летний пассажир умер на месте ДТП, 36-летнюю женщину успели госпитализировать, но врачи не смогли спасти ее жизнь.

На записи с места происшествия можно видеть, что кабина КамАЗа от удара вывернута назад, а то, что осталось Lifan стоит поперек трассы. Все дорога усеяна битым стеклом и пластиком.