СК рассматривает версию об умышленном ДТП с автобусом в Великом Новгороде

Великий Новгород, 7 ноября. Водитель автобуса, протаранившего здание Новгородского университета, мог умышленно проигнорировать запрещающий сигнал светофора.

Сотрудники Следственного комитета, занимающиеся расследованием ДТП с автобусом, которое произошло 4 ноября в Великом Новгороде, считают, что водитель транспорта мог умышленно нарушить ПДД. Соответствующая позиция была выработана правоохранителями после осмотра автобуса, врезавшегося в здание Новгородского университета, а также после опроса свидетелей.

Так, в ходе проверки было установлено, что на момент аварии транспортное средство находилось в исправном техническом состоянии. По показаниям свидетелей стало известно, что водитель автобуса продолжил движение, несмотря на запрещающий сигнал светофора и крики пассажиров остановиться, добавили в СК.

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