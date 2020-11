Сохранит ли Индия дружбу с Россией

Индийские СМИ подняли тему доверия партнерству с РФ после обострения отношений с Китаем в мае 2020 года. С того момента вышел целый ряд публикаций о России, ее внешней политике, а также будущем и прошлом индийско-российских связей.

В начале ноября 2020 года была опубликована прямолинейная статья члена правящей партии «Бхаратия джаната парти» Субраманиама Свами под названием «Россия — не друг Индии». Депутат утверждает, что российско-индийская дружба более не заслуживает внимания как феномен внешней политики Нью-Дели. Посольство РФ в Индии отреагировало на статью, назвав ее «ошибочной» и «свидетельствующей о недостаточном знании современных российских реалий».

Насколько характерно для индийской политики представление, что дни российско-индийской дружбы сочтены — разбиралась автор Telegram-канала «Индия Сегодня».

«Россия — не друг Индии»

«Большинство индийцев до сих пор считают русских постоянными друзьями Индии, мало понимая, что в международных делах нет постоянных друзей, нет постоянных врагов, а есть только интересы наций», — пишет Субраманиам Свами.

Доктор экономических наук, преподававший в Гарварде, Свами уже в шестой раз становится членом парламента Индии от правящей ныне Индийской Народной Партии («Бхаратия джаната»).

Субраманиам Свами с тревогой поднимает вопрос о растущей экономической связи Китая и России.

«В настоящее время китайско-российская торговля выросла более чем вдвое. Центральный Банк России увеличил свои резервы юаня с менее чем 1% до более чем 15%. Германия больше не является главным поставщиком промышленных предприятий и технологий в Россию. Им стал Китай!», — отмечает индийский экономист.

Выбор для Индии

По словам Субраманияма, в ближайшее время Индия должна будет определиться со своей политикой.

«Индия должна сделать выбор: либо мы будем стратегическим партнером США, либо России и Китая вместе. Если у нас будет конфликт с Китаем, России будет нельзя доверять, и если мы это сделаем [станем партнерами РФ и Китая], то США не будут доверять нам. Поэтому мечта изолировать Китай, доверившись России, является недальновидной. Россия больше не является другом Индии в смысле совместного противостояния Китаю», — утверждает он.

Экономист подчеркивает — он полностью согласен с тем, что «Москва находится в реальной опасности навсегда стать "младшим партнером" Пекина».

«Будет ли Россия настоящим другом Индии сегодня в нашей пограничной войне с Китаем? — спрашивает автор, и сам же отвечает. — Нет».

Причина в том, что «русские действуют в соответствии с интересами КНР. То есть Россия является "младшим партнером" Китая и может вступить в военный союз с ним».

Путин не исключил возможности военного союза России и Китая:https://t.co/tlEjbfLIyi pic.twitter.com/9iGq7DyckS — ТАСС (@tass_agency) October 22, 2020

Субраманиям Свами хорошо известен в индийской политике как своеобразный l'enfant terrible, периодически шокирующий СМИ своими высказываниями — от рекомендаций правительству Нарендры Моди сосредоточится на проведении политики хиндутвы до советов индийским женщинам «не носить одежду западного типа, так как в жарком климате это приводит к бесплодию».

Как правило, парламентарий говорит вслух о том, о чем другие в индийском обществе предпочитают молчать — и в этом смысле его статья с резкой критикой российско-индийских отношений имеет большое значение. Он не одинок в своих сомнениях.

«Россия не фигурирует в Индо-Тихоокеанском внешнеполитическом исчислении Индии»

Газета ThePrint в июне 2020 года выпустила статью, содержание которой прекрасно отражает подзаголовок «Индия должна перестать позволять десятилетним связям с СССР вмешиваться в политику сегодняшнего дня».

India doesn’t have a Russia problem. New Delhi must stop trying to fix it



ThePrint's Srijan Shukla @srijshukla writes#PoVhttps://t.co/7ZqFWe9LBk — Shekhar Gupta (@ShekharGupta) June 27, 2020

«Индия стоит перед вопросом, на который она закрывала глаза — что делать с Россией? Как проницательно заметил профессор Массачусетского технологического института Випин Наранг, занозой в индо-американских связях является тот факт, что значительная часть индийского оружия по-прежнему поступает из России», — отмечает ThePrint.

Схожее мнение прозвучало в книге министра иностранных дел Индии Субраманиама Джайшанкара: Россия при Владимире Путине вернула себе статус сверхдержавы «одной только решимостью сделать это».

«Московское руководство, хотя и кажется странным, обладает уникальным чувством российской исключительности. Именно это чувство исключительности придает ему беспрецедентную готовность действовать на глобальном уровне — гораздо большую, чем имеют Вашингтон, Пекин и Нью-Дели», — пишет автор статьи.

Не осталось незамеченным и плачевное состояние дел в странах, которые являются союзниками России, и где она активно противостоит влиянию США.

«В последние несколько лет цель российской внешней политики при президенте Владимире Путине лучше всего можно охарактеризовать как "испортить вечеринку США". Беглый взгляд на те места, где вмешательство Москвы расстроило расчеты Америки — Сирию, Ливию, Венесуэлу и Кубу, — показывает, что Кремль вряд ли строит государства или союзников, которые могут служить долгосрочным российским интересам», — утверждает автор.

Россия — младший партнер?

В Индии России отводят роль «младшего союзника» в двусторонних отношениях Москвы и Пекина.

«Россия насильно заключила себя в объятия китайцев, в качестве своего рода младшего союзника. Интересно, что единственной идеологической предпосылкой, разделяемой Москвой и Пекином, является оппозиция либеральному мировому порядку, возглавляемому Западом. Они предпочли бы, чтобы мир вернулся к правлению сильных держав, каждая из которых могла бы похвастаться своей собственной сферой влияния. Проблема в том, что хотя Россия подписала соглашение о краткосрочном стратегическом партнерстве с Китаем, чтобы выжить под натиском Запада, оно оказалось лицензией для Пекина на постепенное расширение своего контроля над регионами, которые традиционно рассматривались как сфера влияния России. Будь то Восточная и Центральная Европа или Центральная Азия, трудно не заметить вездесущий "китайский след"», — утверждает ThePrint

Китай и Россия отказываются от доллара в пользу национальной валюты



Россия и Китай усиливают экономическое сотрудничество и постепенно отказываются от американского доллара. Причина тому — ухудшение отношений США с обеими державами. Об этом написало г... https://t.co/IB0YKsjtMc pic.twitter.com/5pB1Qn8yqS — Правда-ТВ.ru (@PACCBET) October 30, 2020

Будущее российско-индийских отношений не имеет под собой «никакой реальной основы, кроме ловушки прежних решений», утверждает автор, когда Индия вынуждена покупать у РФ запчасти для своей советской и российской техники. Нью-Дели очень хочет ослабить эту связь, что наглядно показывают усилия Нарендры Моди по привлечению военных производств внутрь Индии — путем изменения правил закупок и увеличения разрешенной доли иностранного капитала в военпроме.

«Для лиц, принимающих решения в Нью-Дели, вопрос о России проще, чем может показаться. В ближайшем будущем Индия сосредоточится исключительно на Индо-Тихоокеанском регионе. Ее внешнеполитическая цель состоит в том, чтобы азиатский порядок не стал полностью китайским, чтобы Нью-Дели мог постепенно расширять свое влияние в регионе. РФ нигде не фигурирует в Индо-Тихоокеанском внешнеполитическом исчислении Индии. В этом сценарии самая большая проблема Индии с Россией заключается в зависимости от запасных частей для своего вооружения. Постоянное снабжение ими и обеспечение того, чтобы индийские системы вооружения в конечном итоге отошли от российской техники — непростая задача, но не такая серьезная, как кажется», — пишет ThePrint.

Россия и Индо-Тихоокеанский регион

Индия последовательно укрепляет отношения со странами Индо-Тихоокеанской «Четверки» — Соединенными Штатами, Австралией и Японией, и считает, что они преследуют общие цели и задачи в регионе.

Консенсус между Нью-Дели, Вашингтоном, Токио и Сиднеем демонстрирует, например, тот факт, что Австралия снова участвует в Малабарских военно-морских учениях после 13-летнего перерыва. Главной целью становится сдерживание китайского экспансионизма.

При этом будущая роль и позиция России (помимо потенциального военного сотрудничества с Китаем и поставок запчастей для Индии) оказывается здесь не совсем ясна.

▶️The 24th edition of the #Malabar naval exercise is scheduled in two phases in November 2020.



Details ⏩https://t.co/WRXjVKXf6i pic.twitter.com/Tjr6xSETKY — PIB in Odisha (@PIBBhubaneswar) November 2, 2020

По версии ThePrint, «Россия ушла в тень Китая», а ее внешняя политика «не содержит явно выраженных политических целей» помимо противостояния Западу.

Индийцы крайне болезненно воспринимают тот факт, что китайский импорт в Индию существенно превышает экспорт индийских товаров в Китай. Дисбаланс в торговых отношениях между Россией и Китаем их должен откровенно пугать. Насколько возможны независимые политические отношения при такой картине — вот вопрос, который волнует индийских аналитиков.

Россия не станет помогать Индии против Китая

Индийский автор в статье LiveMint отмечает: Китай и Россия начали дружить после распада Советского Союза и смогли разрешить пограничные споры, которые когда-то были столь же напряженными, как индийская ситуация в Ладакхе. Однако в последние годы «динамика между ними резко изменилась, поскольку Россия теперь решительно является младшим партнером после десятилетий доминирования».

Иллюстрируя ту же мысль, в июле 2020 года китайская государственная газета Global Times дала весьма недвусмысленную картину отношений между пандой и бурым мишкой — один рулит, другой помогает крутить педали.

LiveMint отмечает, что «эмоциональная связь, существовавшая в те времена, когда русские любили фильмы на хинди, а индийцы росли, читая журнал «Советская земля», значительно ослабла. Между странами по-прежнему существует источник доброй воли, но отношения стали транзакционными, и Индия несколько неохотно оказалась привязана к наследию советского оружия».

Культурные связи Индии и России немного значат для молодого поколения в обеих странах. Для россиян Индия в большей степени ассоциируется с популярным курортом Гоа, а Россия для индийцев — с Путиным и русскими туристами.

Поставляя одинаковое оружие Китаю и Индии, Москва отнюдь не закрепляет позицию надежного партнера для Нью-Дели, полагает автор LiveMint. Напротив, это означает, что «Россия не даст Индии преимущества над Китаем в будущей войне и не примет нашу сторону».

«В следующем десятилетии возникнет поляризованный мировой порядок, центром которого станут Китай и США. Если это произойдет, Индия, возможно, будет вынуждена впервые за время своей независимости выбрать сторону. Учитывая события последнего месяца, ясно как никогда, на чьей стороне она будет», — пишет автор LiveMint.

При этом взаимоотношения Индии и Соединенных Штатов достаточно крепки, чтобы не зависеть от того, кто в итоге окажется следующим президентом — Дональд Трамп или Джо Байден.

«Я мечтаю, что в 2020 году двумя самыми близкими странами в мире будут Индия и Соединенные Штаты. Если это произойдет, мир станет безопаснее», — говорил Байден в интервью ныне закрытой газете India Abroad еще в декабре 2006 года.

«У Индии были очень хорошие отношения с Обамой. Это не значит, что мы поддерживали демократов в 2016 году. Были прекрасные отношения с Трампом, но мы не поддерживаем республиканцев. При Байдене отношения станут еще лучше», — уверены в индийском сегменте Twitter.

India had very good relations with #Obama did Mann ki baat. Doesn't mean we supported Democrats in 2016. Had even better relations with Trump and did namaste #Trump, neither we endorse Republicans. Both will have even better relationship under #Biden .#USA ???????? #India ???????? #UANow pic.twitter.com/JTRY5gTpIl — ఉత్తరాంధ్ర నౌ! (@UttarandhraNow) November 6, 2020

Возможный отказ Индии от «политики неприсоединения» в мультиполярном мире просматривается и в книге министра иностранных дел Индии Джайшанкара «Путь Индии», вышедшей в сентябре 2020 года. По его словам, «политика неприсоединения к определенному лагерю не дала Индии в полной мере использовать возможности ни одной из сторон».

Как складываются отношения России и Индии?

Что же на самом деле происходит между Москвой и Нью-Дели сегодня?

Стратегическое партнерство в области космоса, науки и техники было оплотом двусторонних отношений между Индией и Россией еще с советских времен и продолжает оставаться таковым.

Одним из ключевых элементов российско-индийских отношений является оборонный сектор. Ракетный комплекс «Брамос» (самая быстрая крылатая ракета в мире), а также лицензионное производство самолетов Су-30 и танков Т-90 — вот примеры флагманского сотрудничества Индии и России.

В ходе 20-го ежегодного российско-индийского двустороннего саммита во Владивостоке в сентябре 2019 года было подписано cоглашение о сотрудничестве в области производства запасных частей для российской/советской военной техники, глубоководных исследований, космоса, энергетики и многих других отраслях.

India ????????- Russia ???????? Summit talks conclude in #Vladivostok; PM @narendramodi & Russian President #VladimirPutin witnessed the exchange of 15 documents ushering in new areas of cooperation including connectivity,deep sea exploration,space,energy among others https://t.co/W63COh4aKr pic.twitter.com/jPzWnPEoo5 — DD News (@DDNewslive) September 4, 2019

Во время визита министра обороны Раджната Сингха в Москву в июне 2020 года, который состоялся через две недели после гибели 20 индийских солдат в столкновении с китайскими войсками в долине Галван, Индия запросила у российского руководства срочную поставку военного оборудования, в том числе легких орудий, снарядов и бомб. В начале ноября индийские СМИ сообщили о том, что запрос Индии был удовлетворен, за исключением поставки самолетов МиГ-29.

Индийские СМИ широко освещали тот факт, что российская «тихая дипломатия» сыграла жизненно важную роль в снижении напряженности на индийско-китайской границе. Подчеркивалось, что усилия Москвы помогли освободить десять солдат индийской армии, захваченных Народно-освободительной армией накануне встречи министров иностранных дел России, Индии и Китая (РИК) 23 июня.

"Russia’s ‘quiet diplomacy’ played a vital role in reducing India-China border tensions. Moscow’s efforts have helped in the release of ten Indian army soldiers that were captured by the People’s Liberation Army (PLA)"#India #China #Russia@rwac48https://t.co/i1B9YeppJo — Krishna Kant Sharma (@krishnakant_75) July 8, 2020

Как пишет бывший посол Индии в Канаде Вишну Пракаш:

«Россия становится "нейтральной площадкой" для взаимодействия Индии и Китая».

В ответ на просьбу индийской стороны, Россия отказалась от поставок вооружения Пакистану, который вот уже 70 лет ведет прокси-войну с Индией в регионе Кашмир.

Как ожидается, Москва и Нью Дели подпишут соглашение о взаимной оборонной логистической поддержке во время ежегодного двустороннего саммита, который состоится в ноябре этого года, согласно заявлению заместителя главы российской миссии в Индии Романа Бабушкина.

Индийские СМИ неоднократно подчеркивали взаимное уважение и интерес к культуре и истории, существующее между Россией и Индией.

Как подчеркнуло в своем ответе на статью Субраманиама Свами посольство России в Нью Дели:

«Россия — не просто друг, а родственная душа Индии».

It was noted with regret that the article titled Russia is not a friend of India by @Swamy39 appears to be misleading in terms of true understanding of the entire course of development, current state & prospects of the Russian-Indian strategic partnership https://t.co/9MDBc46dKk pic.twitter.com/soHyoZpUaX — Russia in India (@RusEmbIndia) November 3, 2020

«На протяжении веков, если была нация, которая постоянно сталкивалась с трудностями и несправедливостью, но справлялась с ними с исключительной стойкостью и сохраняла превосходное чувство юмора, то это русские. Они, несомненно, самые гордые люди, которых знал автор, дважды служивший в обширной стране, раскинувшейся на двух континентах и одиннадцати часовых поясах. Россия наделена неисчерпаемыми природными ресурсами, является ядерной, космической и военной державой, а также постоянным членом Совета Безопасности ООН (СБ ООН)» — цитируют бывшего посла Индии в Канаде Вишну Пракаша TheQuint и Global Defence News.

India-China Clash: Why Russia Won’t Mediate But Will Ease Tension https://t.co/Dy568uhMEe — Globaldefencenews (@Globaldefencen3) September 8, 2020

Сохранится ли русско-индийская дружба?

Ни одна из газет, которая опубликовала материалы со скептическими оценками российско-индийских отношений, не является государственным СМИ и не отражает официальную позицию индийского руководства. Однако из содержания статей очевидно — большая часть соответствует тезисам, которые были изложены главой МИД Индии Субраманьямом Джайшанкаром.

Он открыто восхищается «суровой реальной политикой» Китая, который способен менять внешнеполитических партнеров в соответствии с требованиями текущего момента. И при этом выражает сожаления о том, что в демократическом обществе принятие подобных решений должно учитывать общественные настроения и потому не может происходить с должной быстротой. Это не оставляет никаких сомнений в том, что Джайшанкар очень трезво и прагматично оценивает — что могут, а что не могут дать Индии ее союзники.

Происходящая сейчас глобальная стратегическая перестройка мирового порядка бросает вызов сохранению «небывало долгой» дружбы России и Индии (которую Джайшанкар тоже упоминает в своей книге «Путь Индии» как уникальный пример в современной истории). Высшее политическое и интеллектуальное руководство Индии рассматривает возможность появления мощной китайско-российской политической оси, которая будет стремиться противостоять доминированию США и ищет ответы на вопрос о будущем российско-индийских отношений в такой ситуации. При существующей истории взаимного доброжелательства и партнерства найти эти ответы, скорее всего, будет возможно, если не игнорировать вызовы сегодняшнего дня.