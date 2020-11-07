«Лукойл» запретит своим заводам продавать бензин

Москва, 7 ноября. Российская нефтяная компания «Лукойл» со следующего года планирует лишить свои заводы некоторых прав, сообщают СМИ.

Российские нефтеперерабатывающие заводы, принадлежащие «Лукойлу», потеряют право продавать самостоятельно бензин. Со следующего года компания перейдет на давальческий принцип работы: заводы переведут на схему процессинга.

«Это делается в первую очередь в целях оптимизации расходов и операционного управления», — рассказали источники в компании.

На данный момент предприятия «Лукойла» самостоятельно приобретают нефть у компаний-добытчиков, к тому же своими силами перерабатывают и реализуют нефтепродукты. Предполагаемая схема процессинга подразумевает поставки черного золота на НПЗ владельцем, оплату услуг завода по переработке и дальнейшую реализацию продуктов.