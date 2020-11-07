Ургант трогательно сравнил покойного Жванецкого с морем

Москва, 7 ноября. Известный актер и телеведущий Иван Ургант записал видеообращение к поклонникам после новости о смерти писателя-сатирика Михаила Жванецкого.

Смерть известного сатирика Михаила Жванецкого стала большой трагедией не только для его родных, но и для многих россиян. Телеведущий Иван Ургант назвал смерть писателя колоссальной трагедией для всех, кто говорит и думает на русском языке.

В социальной сети Instagram на официальном аккаунте ведущего появилось видео. Ургант предстал в необычном образе — он не смеялся, вокруг все затемнено. В видеообращении шоумен поэтически сравнил покойного Жванецкого с морем, описав тем самым его влияние на всю российскую эстраду.

«Жванецкий — для всех море, потому что он бескрайний, от него невозможно оторвать взгляд, потому что он очень глубокий и очень теплый. В него хочется погружаться и из него совершенно не хочется выходить. Мы все его немного боимся, но все очень любим», — рассказал артист.

Ургант отметил, что для всех его знакомых и команды шоу «Вечерний Ургант» Жванецкий был учителем, который помог смотреть на мир с иронией, мудростью и легкостью. По словам шоумена, книги сатирика и его выступления всегда помогут миллионам соотечественников ответить на самые сложные жизненные вопросы.