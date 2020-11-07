Порошенко рассказал о тяжелом состоянии тещи из-за COVID-19

Киев, 7 ноября. Теща экс-президента Петра Порошенко умирает от коронавируса, заявил украинский политик во время телепрограммы.

Он выступил в эфире передачи «Свобода слова Савика Шустера». Экс-президент рассказал, что на данный момент мать его жены Марины Порошенко находится в бессознательном состоянии. Бывший украинский лидер эмоционально обратился к телеведущему.

«Вы Марине пойдите и расскажите эту всю ерунду, которую вы тут сейчас грузите телезрителям», — сказал Петр Порошенко.

Он добавил, что потеря близкого человека является очень личным.

Бывший президент сам ранее перенес коронавирус. Наличие COVID-19 подтвердили 29 сентября. Он сообщил, что его жене диагностировали двустороннее воспаление легких. Порошенко получил отрицательный тест на наличие инфекции 13 октября.