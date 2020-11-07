Sohu заявило, что российские «Буяны» восхитили военное сообщество Запада

Москва, 7 ноября. Китайские аналитики заявили, что возможностями малых ракетных кораблей ВМФ РФ восхищается мировое военное сообщество. Об этом эксперты порассуждали в материале издания Sohu, его перевод публикует «ПолитРоссия».

После распада СССР Россия получила мощный флот, обладающий на тот момент современными характеристиками. Однако время шло, и перед российским руководством встала задача модернизировать боевую технику. Как пишут эксперты из Китая, решать этот вопрос пришлось в условиях ограниченных ресурсов.

Как отмечается в материале Sohu, «ВМФ России встал на путь миниатюризации своих надводных кораблей». РФ сделала ставку на строительство кораблей, у которых небольшое водоизмещение, но мощное вооружение. Последний факт должен был нивелировать скромные размеры боевых единиц, отмечают китайские аналитики.

Россия разработала малые ракетные корабли проекта 21631 «Буян-М», которые поразили своими возможностями военное сообщество Запада в октябре 2015 года. Тогда корабли Каспийской флотилии нанесли удар ракетами «Калибр» по террористам в Сирии.

«Эксперты по всему миру были потрясены действиями российских военных в Каспийском море. Большое впечатление на них произвел тот факт, что удар наносился малыми ракетными кораблями (МРК) проекта «Буян-М», обладавшими сравнительно небольшим водоизмещением», — указали китайские аналитики.

Эксперты Sohu ранее отметили, что предшественник нового российского истребителя Су-57 МиГ 1.44, разработанный в Советском Союзе, опередил свое время, став настоящим «самолетом из будущего».