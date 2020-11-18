В Калининграде над Южным вокзалом может появиться мост

Калининград, 18 ноября. Улицы Железнодорожную и Киевскую хотят соединить виадуком, который пройдет над Южным вокзалом в Калининграде. Проект разрабатывается городскими властями, о чем рассказал руководитель комитета территориального развития и строительства Артур Крупин на заседании профильной комиссии Горсовета.

«Это так называемый виадук, который пройдет над дебаркадером Южного вокзала, продолжение нового моста, который будет строиться параллельно двухъярусному мосту. Этот мост соединяет Буткова и Железнодорожную», — сказал Крупин.

Проект планируется проработать к 2023 году. Крупин также отметил, что мост будет шестиполосным, что обеспечит его высокую пропускную способность.