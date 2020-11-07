Число мужчин в России может увеличиться к 2031 году

Москва, 7 ноября. Численность мужского населения Российской Федерации к 2031 году вырастет на 1,8 млн человек, говорится в прогнозах Росстата.

Количество мужчин в России может вырасти до 69,9 млн в ближайшие 10 лет, предполагают специалисты ведомства. Согласно заявлению экспертов, благодаря этому произойдет положительный сдвиг в сторону соотношения полов.

Сейчас на 1000 мужчин приходится 1154 женщины, напомнили в Росстате. К 2031 разрыв снизится до 1125 женщин на 1000 мужчин. Эти данные показывают, что в России постепенно произойдет рост численности и продолжительности жизни среди мужского населения.