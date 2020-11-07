Эксперт дал совет, как не попасться на новый способ кражи денег с карты

Мошенники придумали необычный способ кражи средств с банковских карт с помощью смонтированного видео из кадров выступлений членов Кабмина РФ. Специалист по информационной безопасности, руководитель направления «Кибербезопасность для населения» компании «Ростелеком-Солар» Олег Седов рассказал ФАН, как не попасться на удочку жуликов.

В Сети появился фейковый ролик, который начинается, как выпуск новостей, затем в нем показываются кадры с пресс-конференции правительства, а заканчивается ролик инструкцией, как узнать о якобы причитающихся выплатах. В комментариях к видео даны ссылки на фишинговый сайт, похожий на сайт госорганов. Для получения выплат мошенники просят ввести данные банковской карты, сообщает РИА Новости.

Специалист по информационной безопасности Олег Седов объяснил, что фейковый ролик – это вовсе не новый вид мошенничества.

«Это не новый вид мошенничества, он довольно старый. Со времен Алексея Гиляровского, за последние 100–200 лет, жулики мало что смогли придумать», — отметил эксперт.

По словам эксперта, количество жуликов не увеличилось с появлением новых технологий, но они стали более продвинутые, стали использовать современные методы.

«В этом примере ничего нового нет с точки зрения сценария мошенничества: жуликам нужно вывести вас из равновесия», — объяснил Седов.

Специалист сравнил интернет-мошенников с гадалками на вокзале: и те, и другие ищут людей в нервозном состоянии, которые не управляют своими эмоциями, и берут их в оборот.

«В этом примере мошенники действуют точно так же. Они сначала каким-то информационным поводом шокируют аудиторию, а потом дают рекомендации, как из этой ситуации выйти. Последний год для мошенников благоприятный, поскольку куча информационных поводов, которые шокируют людей», — добавил специалист.

Он напомнил, что жулики рассылали сообщения о перекрытии Москвы, предлагая ввести на сайте свои данные. Кроме того, атакам мошенников подверглись туристы за границей, которым предлагали купить билеты на якобы последний рейс домой. Поскольку шокирующих поводов давно не было, жулики решили сами их придумать, смонтировав из реального видео.

«Главная задача – не оставаться один на один с этой проблемой, если человек чувствует, что он эмоционально неуравновешен. К любой входящей информации нужно подходить критично, нужно ее перепроверять через другие источники, спрашивать совета у друзей, приятелей, которые лучше разбираются, и не оставлять людей наедине с этими проблемами», — посоветовал Седов.

Кроме того, эксперт рекомендовал обращать внимание на информационный повод, подачу, смотреть, насколько защищен сайт, и критично оценивать каждый свой шаг. Также сайт можно проверить с помощью антивируса в списке фишинговых. Седов предложил проводить «киберучения» с родственниками: что делать, если пришло сомнительное сообщение.