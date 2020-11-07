Укрепление курса рубля не вызвало ажиотажа у россиян

Москва, 7 ноября. Россияне спокойно отнеслись к стабилизации курса рубля, пишет РИА Новости, пообщавшись с крупными кредитными организациями.

Стабильное положение курса рубля фиксируется к концу текущей недели. Тенденция наблюдается на фоне резких колебаний американской валюты в течение выборной недели в США.

«Это незначительное увеличение количества операций. Об ажиотаже речи нет», — отметили спокойствие российских граждан в «Газпромбанке».

К повышенной волатильности россияне уже давно привыкли, поэтому данная ситуация неудивительна, добавили эксперты банка «Русский стандарт». Снижение спроса на валюту также происходит на фоне ограничений из-за коронавируса, повлекших закрытие границ, подытожили специалисты.