Киев, 7 ноября. Популярный украинский блогер Анатолий Шарий, проживающий в данный момент на территории Евросоюза, обозначил ключевое условия подачи Украиной воды в Крым.

Журналист на своей странице в социальной сети Twitter оставил сообщение о том, что для возобновления подачи пресной воды на территорию полуострова, Крым необходимо сперва "вернуть" в состав Украины.

В комментариях под постом разгорелась политическая дискуссия. Подписчики блогера оценили юмор язвительного журналиста. Одно не упустили возможности напомнить, что 6 мая 1686 года Речь Посполитая признала за Русским царством Левобережную Украину, Киев, Запорожье и получила 146 тысяч рублей за свой отказ от Киева. Исходя из этого, по мнению сторонников украинского журналиста, киевским политикам стоит навсегда закрыть для себя тему возвращения российского полуострова в состав Украины.