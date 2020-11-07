Экономист оценил затраты на повышение пенсий работающим россиянам

Москва, 7 ноября. Во сколько обойдется возобновление индексации пенсий работающим гражданам, предположил проректор Финансового университета при Правительстве РФ Александр Сафонов.

С точки зрения социальной справедливости будет правильно вернуться к механизму, когда выплаты работающим пенсионерам повышались по тому же принципу, что и неработающим, отметил экономист в интервью ТАСС. В отношении всех пожилых людей должны действовать единые правила, и в этом случае индексация потребует дополнительные 240 млрд рублей в год.

За рубежом обязательным условием получения пенсии является прекращение трудовой деятельности, а наши люди работают и одновременно получают социальные выплаты от государства, но такова российская специфика: чтобы не нарушались права всех граждан, была достигнута социальная справедливость, добавил Сафонов.

Пенсии работающих пенсионеров перестали индексироваться с 1 января 2016 года с целью уменьшения дефицита ПФР. В минувшем октябре президент РФ Владимир Путин поручил кабмину подготовить предложения по возобновлению индексации.