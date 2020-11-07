Полицейские задержали американца за угрозы убийством в адрес демократов

Лос-Анджелес, 7 ноября. Американца, угрожавшего демократам расправой, доставили в полицию. Правоохранители считают, что задержанный может иметь проблемы с психикой.

Сотрудники правоохранительных органов в Лос-Анджелесе задержали мужчину, который пообещал "убить всех демократов". Видео с угрозами американец опубликовал на своей странице в одной из социальных сетей.

Через некоторое время после публикации в его дом прибыли полицейские. Они провели обыски у агрессивно настроенного американца, а после доставили его в отделение.

На данный момент мужчина, пообещавший "убить демократов", находится под стражей. Правоохранители считают, что задержанному может потребоваться психиатрическая помощь.