Аналитик предсказал взрывной рост курса доллара в 2021 году

Москва, 7 ноября. Финансовый аналитик Степан Демура, неоднократно предсказывавший финансовые кризисы, оценил перспективы рубля в конце текущего года и в 2021 году.

Сейчас ситуация с российской валютой не до конца определена. Если рубль пробьет вниз отметку в 76 единиц по отношению к доллару, то ноябрь и декабрь окажутся спокойными, а если не сможет — устремится сильно вверх, к отметке в 90 рублей, отметил эксперт.

Он считает, что до января–февраля доллар "немножко послабеет", а потом начнется мощнейший рост, который будет сопровождаться крахом мировых рынков и экономики. Вероятен выход на уровни в 97 рублей, дальше 125 и 250 рублей. В течение 2021 года эти цифры вполне реальны. Также Демура советует россиянам "бежать из рубля" в любые ликвидные активы, которых сейчас всего два — доллар и золото.