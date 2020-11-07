Политолог заявил, что Киев навязывает свои паспорта «бомбежками и насилием»

Используя насилие для навязывания жителям Донецкой и Луганской народных республик своего гражданства и своих паспортов, Киев добивается прямо противоположного эффекта. Об этом в интервью ФАН заявил координатор движения «Донбасс за Евразийский союз» Антон Бредихин.

Ранее МИД Украины направил Российской Федерации ноту протеста в связи с внесением изменений в президентский указ о признании документов ДНР и ЛНР. Напомним, что с февраля 2017 года указом президента РФ Владимира Путина Москва стала признавать документы, выданные населению «отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины» — однако вместе с ними людям требовалось предъявлять украинский паспорт или бумагу, которая подтверждала бы статус лица без гражданства. Это перестало быть необходимым после того, как 4 ноября глава российского государства внес соответствующие изменения в свой указ.

Сугубо гуманитарную меру Киев расценил как «очередной элемент агрессии». Он пообещал «поднять этот вопрос» на международных площадках, в том числе в ООН, ОБСЕ и Совете Европы.

«Украина мало того что воюет против своих же граждан, так еще и старается навязать им свои паспорта бомбежками и насилием, — заявил Бредихин. — Однако мы видим, что население разоряемых ею областей выбирает гражданство республик Донбасса и Российской Федерации».

Политолог объяснил, почему изменения, внесенные Путиным в президентский указ, были так важны: дело в том, что многие жители ДНР и ЛНР потеряли в огне войны и в результате бомбежек документы, которые связывали их с Украиной.

«И многие тогда оказались в подвешенном состоянии: ведь для получения российского гражданства им пришлось бы проделать опасный путь на Украину, чтобы восстановить свои паспорта, — заметил эксперт. — Существовала большая возможность того, что там их просто посадят в тюрьму или не дадут вернуться».

Собеседник ФАН подчеркнул, что Москва пошла на очень правильный и милосердный шаг, избавив жителей Донбасса от такого риска и дав им возможность получить российское гражданство на основании документов, выданных в ДНР и ЛНР.