Поезд насмерть сбил юношу на станции Белые Росы в Красноярске

Красноярск, 7 ноября. Молодой человек погиб под колесами поезда в Красноярске. Трагедия произошла на станции Белые Росы. Юноше было 19 лет. Он умер до приезда скорой.

Трагедия произошла накануне около десяти часов вечера по местному времени. По предварительным данным, он переходил железнодорожные пути в капюшоне на запрещающий сигнал светофора, пишут местные СМИ.

Случившееся активно обсуждают в паблике в соцсети «ВКонтакте» «ЧП Красноярск». Причем многие пользователи набросились на погибшего. По их мнению, из-за неаккуратности юноши, машинисту поезда теперь грозит ответственность. На жесткие высказывания подписчиков отреагировала мать молодого человека.

«Я мать этого парня. К вашему сожалению, он не даун, не наркоман, ни суицидник», — подчеркнула она.

Все обстоятельства и причины случившегося в настоящее время устанавливаются.

Как отмечает DEITA.RU, железнодорожники, МЧС, ГИБДД не устают предупреждать о том, что при переезде или переходе железнодорожных путей нужно соблюдать предельную внимательность. Поезд невозможно остановить мгновенно, к тому же у него очень длинный тормозной путь.