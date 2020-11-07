Ученые предположили, что человечество не было первой цивилизацией на Земле

Вашингтон, 7 ноября. Следы цивилизации, которая могла существовать до человечества на Земле, обнаружили ученые Гевин Шмидт из NASA и Адам Франк из Университета Рочестера.

Согласно исследователям, на Земле наступает новая геологическая эпоха, которую предлагают назвать антропоцен. Она отличается тем, что люди ведут деятельность на водной, воздушной и каменной оболочках планеты. Если бы до человечества были представители, которые достигли такого же развития, то остался бы след. Ученые нашли его, передает International Journal of Astrobiology.

Характерными для антропоцена являются изменения в химическом составе гор, повышение средней температуры на планете, воздействие на почву и воду. Специалисты обнаружили, что 55 миллионов лет назад также было резкое увеличение температур. Аналогичные события происходили в меловой и юрский периоды.