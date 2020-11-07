Депутат Рады назвал позором возрождение нацизма на Украине

Киевские власти пытаются всеми силами вычеркнуть из памяти народа победу в Великой Отечественной войне. Кроме того, Киев продолжает способствовать возрождению нацизма на Украине. С таким заявлением выступил депутат Верховной рады Ренат Кузьмин в эфире украинского телеканала ZIK.

Накануне Киев отмечал значимую дату — 77-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков. 6 ноября 1943 года войска Первого Украинского фронта под командованием генерала Николая Ватутина взяли город под свой контроль. Тогда же был создан плацдарм для дальнейшего освобождения Украинской ССР.

Однако на такую, безусловно важную дату власти Украины и Киева демонстративно не обратили внимания. Ни на сайте президента Владимира Зеленского, ни на ресурсе киевской мэрии, ни в Facebook переизбранного мэра Кличко, ни в украинских официальных СМИ нет ни одного упоминания об этом дне, ни тем более поздравлений.

Зато нынешним властям по душе такие праздники, как, например, годовщина со дня основания Украинской повстанческой армии (УПА1, запрещена в РФ). Каждый год украинские националисты съезжаются в Киев, чтобы пройти торжественным маршем по улицам столицы. Кроме того, 23 сентября 2020 года официальный Киев отпраздновал юбилей главного идеолога СС «Галичина» Владимира Кубийовича.

В свою очередь бывший заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины, депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Ренат Кузьмин прокомментировал действия властей по поводу игнорирования столь важной для государства даты. По его словам, сегодня Украина стала страной, где возрождается нацизм. Нардеп считает это позором для государства.

«К сожалению, приходится констатировать, что на Украине возрождается нацизм. Мы с вами становимся свидетелями этого позорного явления. Неонацизм на Украине — это уже не вчерашний и не сегодняшний день. Увы, это программа на будущее. Такое поведение украинских властей еще раз подтверждает — Киев замалчивает памятные даты, связанные с Великой Отечественной войной», — сообщил Кузьмин.

Далее народный депутат добавил, что киевские власти сегодня пытаются обелить военных преступников, принимающих участие во Второй мировой войне на стороне нацистской Германии. Кузьмин считает, что потомки победителей должны сделать все, чтобы нацизм был уничтожен.

«Я напомню, что город Киев является городом-героем СССР. Это высший знак отличия для городов, проявивших исключительное мужество. То, что украинская власть ведет себя соответствующим образом, является попыткой переписать историю в пользу проигравшей стороны. Попытки объявить «героями» тех, кто эту войну проиграл, кто был на стороне нацистской Германии, кто убивал своих соседей, — это высшая степень презрения к собственному народу. Мы должны сделать все, чтобы это пресечь. Мы не должны позволить нацистским молодчикам поднять голову в стране, в которой проживают наследники победителей в Великой Отечественной войне», — резюмировал он.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что вице-спикер Ирина Яровая внесла в Государственную думу законопроект об усилении ответственности за реабилитацию нацизма на просторах интернета.

1 Организация запрещена на территории РФ.