Кошкина вышла с предложением к Харламову

Москва, 7 ноября. Актриса Яна Кошкина сделала предложение шоумену Гарику Харламову в рамках пародии на популярную программу «Давай поженимся» на телеканале ТНТ.

Новый выпуск Comedy Club порадовал поклонников юмориста Гарика Харламова. Артист создал на сцене шоу пародию на «Давай поженимся», сам сыграл роль жениха, за чье сердце борется актриса Яна Кошкина.

Ведущий проекта, выполняющий роль Ларисы Гузеевой, представил конкурсантку как амбициозную даму, которая планирует уехать жить на Мальдивы за счет жениха.

«Я долго думала, кого мне выбрать: молодого и талантливого или старого и богатого. И тут два в одном. Талантливый молодой и богатый старик», — представилась актриса.

По канонам телешоу ведущий поинтересовался, есть ли у невесты какой-то особый подарок, однако Кошкина не подготовилась и ответила, что ничего не будет дарить жениху. Актерам удалось во время выступления даже высмеять расставание Харламова с актрисой Кристиной Асмус. Резидент Comedy Club отметил, что его невесте все равно своим сюрпризом не удастся переплюнуть фильм «Текст».

Разведенный юморист частенько упоминает свою экс-супругу во время выступлений. Хотя в отличие от него актриса Кристина Асмус практически не вспоминает юмориста во время публичных выступлений.