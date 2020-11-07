Политолог объяснил, почему Украина и Белоруссия могут объединиться с РФ

Москва, 7 ноября. Россия может предложить жителям Украины и Белоруссии совместное будущее, считает член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько.

Безпалько дал интервью изданию «Украина. ру». Он подчеркнул, восточнославянские страны могли бы стать одним государством. В нем сохранилась бы свобода вероисповеданий, но продолжили существовать консервативные ценности.

Эксперт полагает, что основой союза должны выступить тысячелетняя культура и великая история. По его словам, сейчас в Белоруссии не преподают и не изучают общее прошлое стран. В соседнем государстве предпочитают опираться на литвинскую идентичность, добавил российский политик.