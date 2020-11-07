ВСУ разметили две БМП и ЗРК «Стрела-10» у линии соприкосновения в Донбассе

Луганск, 7 ноября. За прошедшие сутки огневых провокаций со стороны украинских силовиков в Луганской Народной Республике не зафиксировано. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР.

По его словам, ВСУ продолжают нарушать третий пункт дополнительных мер и размещают «вооружение и военную технику в населенных пунктах на подконтрольной территории».

«За прошедшие сутки выявлено размещение: из состава 30 отдельных механизированных бригад — две БМП и один зенитный ракетный комплекс «Стрела-10» в жилом районе и на территории социального объекта в населенном пункте Троицкое», — сообщили в Народной милиции ЛНР.

Также зафиксированы два военнослужащих 30 омбр на бывших позициях ВСУ в районе участка разведения населенного пункта Золотое.

В 2014 году на Украине произошел госпереворот, после которого некоторые районы Донецкой и Луганской областей объявили о создании ДНР и ЛНР. Киев ввел на территорию Донбасса свои войска в рамках так называемой «антитеррористической операции». Для урегулирования ситуации были приняты минские договоренности, но официальный Киев нарушает пункты соглашения.

Первый президент Украины, глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук ранее заявил, что Киев разработал план «Б» по Донбассу.