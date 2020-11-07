Военный эксперт не исключил возобновления атаки ВСУ на Донбасс

Эксперт центра военно-политической журналистики Борис Рожин рассказал, когда Украина возобновит активные боевые действия на линии соприкосновения сторон конфликта в Донбассе. Своим мнением военный эксперт поделился с ФАН.

Глава украинского государства Владимир Зеленский накануне с рабочим визитом посетил Донбасс. На линии соприкосновения сторон конфликта президент пообщался с солдатами Вооруженных сил Украины, а также вручил киевским силовикам подарки и сертификат на военный автомобиль.

Кроме того, Зеленский напомнил, что 77 лет назад Киев был освобожден от нацистских захватчиков. По словам президента, сегодня Украина так же готова взять под свой контроль территории Донецкой и Луганской народных республик.

«Я уверен, благодаря устойчивости наших героев это (возвращение территорий под контроль Киева. — Прим. ФАН) обязательно произойдет с «временно оккупированным» Донбассом. Благодарю вас за службу. Берегите себя, наши семьи и в целом Украину», — цитирует Зеленского пресс-служба офиса президента.

Корреспондент Федерального агентства новостей связался с экспертом центра военно-политической журналистики Борисом Рожиным, чтобы узнать его мнение по поводу заявления Зеленского о «возврате» Донбасса под контроль Украины. По словам специалиста, у главы украинского государства остался лишь один выход из сложной политической ситуации на Украине — возобновить боевые действия в зоне проведения так называемой Операции объединенных сил.

«Мы видим, что после местных выборов, когда партия «Слуга народа» серьезно потеряла в электоральном плане, в контексте Минских соглашений, которые Украина явно не собирается выполнять, у Зеленского остается только один путь — эскалация ситуации в Донбассе. Для этого есть несколько причин. У Зеленского больше нет необходимости заигрывать с избирателями на Юго-Востоке, которые и так уже отвернулись от Зеленского из-за невыполнения им своих обещаний. Кроме того, можно наблюдать более тесную коллаборацию украинских властей с НАТО, возросла и активность Великобритании, которая проводит явно антироссийский курс. Мы видим, что Украина закупает беспилотники в Турции», — рассказал он.

Борис Рожин также сообщил, что на эскалацию конфликта украинские власти могут пойти уже этой зимой. Эксперт не исключил того, что обострение ситуации может перерасти в серьезные боестолкновения на определенных участках фронта в Донбассе.

«Мы видим, что Украина с интересом смотрит на происходящее в Карабахе и проецирует эту ситуацию на Донбасс. Если Азербайджан так пытается решить свои проблемы с неподконтрольным регионом, то и на Украине есть желающие попробовать повторить то, что не получилось сделать в 2014 году. Кроме того, на Зеленского сильно давят Петр Порошенко, Александр Турчинов и Запад. Поэтому есть вероятность военной эскалации ситуации в Донбассе. На мой взгляд, зимой этого года (в декабре-феврале) мы увидим уже более серьезную эскалацию в Донбассе с применением снайперов, ДРГ и так далее. Нельзя исключать, что под этим соусом можно будет увидеть более серьезную локальную эскалацию на каком-то из участков фронта. Есть определенный комплекс условий, который складывается в предпосылки к возобновлению конфликта», — резюмировал Борис Рожин.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о том, что российский посол в Германии Сергей Нечаев призвал Берлин и Париж отреагировать на действия Украины в Донбассе. По его словам, Киев отказывается от диалога с представителями региона.