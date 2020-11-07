Магистральный нефтепровод горит на Еты-Пуровском месторождении в ЯНАО

Якутск, 7 ноября. Магистральный нефтепровод загорелся на Еты-Пуровском месторождении «Газпром нефти» в Ямало-Ненецком автономном округе, сообщили в САЦ Минэнерго.

Уточняется, что пожар вспыхнул 7 ноября в 08:17 по московскому времени.

«По предварительным данным, пострадавших нет. Осуществляется остановка скважин», — уточнили в ведомстве.

В настоящее время производится осуществляется остановка скважин. Все подробности уточняются.

Напомним, в июле этого года утечка газа стала причиной крупного пожара на ТЭЦ в подмосковных Мытищах. В результате ЧП пострадали люди, пишет РИАМО. К тушению огня привлекались три десятка пожарных расчета и более 100 человек.